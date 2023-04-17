Kırmızı etteki zam furyası durmak bilmiyor: Fatura yine kasaba kesildi

Kırmızı ette fiyat artışının olmadığı gün neredeyse yok. Kasapta kıymanın kilosu 335 lirayı buldu. Rekabet Kurumu et fiyatlarındaki artışın faturasını yine kasaba kesti ancak artışın asıl sebebi olan hayvancılık politikasında değişikliğe gidilmedi.

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Kırmızı etteki zam furyası durmak bilmiyor.

Rekabet Kurumu, kırmızı ette fiyat artışlarının yakından takip edildiğini açıkladı. Kurum, kanun ihlali tespit edilmesi durumunda şirket cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası verileceğini duyurdu.

Et fiyatlarında artışın faturası yine kasaba kesilirken uzmanlar ise sorunun esnaftan kaynaklanmadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, besiciler üretimdeki maliyetini karşılayamayınca hayvanları kesime gönderdi. Süreç içerisinde düşen üretim kasaplara zam olarak yansıdı.

Ocak ayında 180 lira olan dana kıymanın fiyatı şimdilerde 335 Türk Lirasını buldu. Artan et fiyatları sadece vatandaşı vurmadı, verilere göre kasaplar da her üç müşterisinden birini zamlar yüzünden kaybediyor.

Tehlike bununla da sınırlı kalmıyor. Eğer Hükümet hayvancılık politikasında değişikliğe gitmez ise kurban bayramı sonrası 2 yılda yansıyacak fiyat artışının 1 ay içinde hem esnafı hem de vatandaşı vurması bekleniyor.

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