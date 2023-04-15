KKTC'nin turizm çalışmaları neler? EMITT fuarında KKTC'li yetkililer anlattı

EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 15 Nisan’a kadar devam edecek. Fuarda Muhabirimiz İnci Erdoğan, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile yaptığı özel röportaj yaptı.

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EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 15 Nisan’a kadar devam edecek. Fuarda Muhabirimiz İnci Erdoğan, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile yaptığı özel röportaj yaptı.

# KKTC # turizm # sağlık turizmi

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