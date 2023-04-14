Fransa halkının öfkesi dinmiyor: 12'inci kez genel grev

Fransa'da tansiyon bir türlü düşmüyor. Başkent Paris ve daha bir çok şehirde sokaklar savaş alanı.



ABD'nin Rusya yaptırımları sonrası hızla artan hayat pahalılığına, tasarruf adı altında emeklilik yaşının yükseltilmesi kararı eklendi. Geçim sıkıntısı yaşayan Fransızlar meydanlara indi. Ülke de 12'inci kez genel grev ilan edildi.



Ne Macron yönetimi geri adım atıyor ne de Fransız işçi sendikaları. Ülkeyi saran grev dalgası ve öfke sokaklara böyle yansıdı.



İşçiler, doktorlar, öğrenmenler, öğrenciler, aileler çocukları ile yürüyüşte. Fransız polisi ise gösterilere sert müdahalesi ile gündemde.



Anayasa Mahkemesi'nin kararı öncesinde yapılan gösterilerde Fransa'nın lüks tüketim markası Louis Vitton'un genel merkezi basıldı. Sendikalar Macron yönetimine, "Emeklilik parasını milyarderlerin cebinden alın" mesajı verildi.