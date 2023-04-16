Düğün maliyetleri ne kadar zamlandı?

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, mekan fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 zamlandığı görüldü. Hangi düğün mekanı ne kadara kiralanabiliyor. İşte detaylar...

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Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, mekan fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 zamlandığı görüldü. 

Düğün sezonu açıldı, mekan arayışları başladı. Çiftlere kötü haberse mekan sahiplerinden geldi.

GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI...

Kır düğünü, düğün salonu, otel gibi mekanlarda fiyatlar geçen yıla oranla neredeyse yüzde 100 

Düğün yapmak isteyen çiftler artık yaz ayını değil kış ayını tercih ediyor. Sebebi ise...

YAZ KIŞ OLARAK YÜZDE 20 FARK EDİYOR..

İşletme sahipleri ise maliyet artışlarından dertli.

# düğün # evlilik

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