KKTC Turizm Bakanı açıkladı: Yeni havalimanı ne zaman açılacak?

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT, her yıl 30'a yakın ülkeden 600'e yakın katılımcıyı ağırlıyor.



Ulusal Kanal'a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki ülke ilişkilerine dikkat çekti.





Ataoğlu, KKTC'ye yapılacak turizm seyahatlerinin kolaylaştırılması için atılan adımları sıraladı.





Ulusal Kanal'a konuşan Ulusal birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Dünya Sağlık Turizmi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi forumunun düzenleneceğini tarihi açıkladı.





Turizm sektörünü bir araya getiren fuar 15 Nisan'a kadar devam edecek.