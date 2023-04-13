KKTC Turizm Bakanı açıkladı: Yeni havalimanı ne zaman açılacak?

Turizm sektörünü bir araya getiren EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı, kapılarını açtı. Fuarda Ulusal Kanal'a konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu fuarda başarılı işbirliği anlaşmalarını imza attıklarını söyledi. Fuar, 15 Nisan'a kadar devam edecek.

İnci Erdoğan İnci Erdoğan
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Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT, her yıl 30'a yakın ülkeden 600'e yakın katılımcıyı ağırlıyor.

Ulusal Kanal'a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki ülke ilişkilerine dikkat çekti.

Ataoğlu, KKTC'ye yapılacak turizm seyahatlerinin kolaylaştırılması için atılan adımları sıraladı.

Ulusal Kanal'a konuşan Ulusal birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Dünya Sağlık Turizmi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi forumunun düzenleneceğini tarihi açıkladı.

Turizm sektörünü bir araya getiren fuar 15 Nisan'a kadar devam edecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti

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