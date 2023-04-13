AK Parti yine tutmayacak ekonomi vaatleri verdi

21 yıldır iktidarda olan AK Parti, yine her yıl söylediği ancak bir türlü tutturamadığı ekonomik vaatleri sıraladı.

Seçim sürecine BOTAŞ özelleştirmesiyle giren ekonomi yönetimi, 2023 seçim vaatlerinde enflasyon tek haneye inecek dedi.

Bir taraftan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, diğer yandan enflasyon ile mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettirecek, enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz.

Hükümetin 2020,2021 ve 2022 yılında enflasyon hedefi tutmadı. Enflasyon 2023'ün ilk 3 ayında kısmi olarak düşse de bu düşüş çarşıya pazara yansımadı. Zaten Bakan Nebati de düşüşü baz etkisi olarak açıkladı.





2023 seçim vaadinde işsizlik rakamlarının yüzde 7’nin altına ineceği belirtildi:

- 2022 yılı sonu itibarıyla 32 milyon civarında olan toplam istihdamı 6 milyon artışla 2028 yıl sonunda 38 milyona yükselteceğiz. İşsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini sağlayacak, işsizlik oranını yüzde 7’nin altına indireceğiz.

TÜİK verilerine göre işsizler ordusuna şubatta 65 bin kişi daha katıldı. Türkiye'deki işsiz sayısı 3,5 milyonu aştı. İşsizlik oranı yüzde 10 oldu.



Seçim beyannamesinde ihracat odaklı ekonomi politikasının devam edeceği beyan edildi. Ancak dış ticaret açığı görmezden gelindi. Türkiye 2023’ün ilk çeyreğinde 34,9 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi. Bu açık, 2013 yılından bu yana genel ticaret sistemi verisine göre en yüksek çeyreklik dış ticaret açığı oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılı için kişi başına milli gelirde 25 bin dolarlık hedefi de eridi. 2023 seçim beyannamesinde ise bu rakamın 2028 yıl sonu için 16 bin dolara düşürüldüğü görüldü.



AK Parti'nin seçim beyannamesinde “Türkiye ekonomi modeli” “liralaşma” hedeflerinin de yer almadığı görüldü.