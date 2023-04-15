Bakanı Kurum: "Bu stratejik projenin yatırım değeri 65 milyar lirayı bulmuştur''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi açılışı öncesi açıklama yaptı.



17 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak alanı ziyaret eden Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Kurum, “İstanbul Finans Merkezi ile küresel finans sektöründe Türkiye’yi önde gelen ülkelerden biri haline getireceğiz” dedi.



TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve Türkiye Varlık Fonu ortaklığı ile inşa edilen Finans Merkezi önemli bir teknolojik alt yapıyı da barındırıyor.



Bakan Kurum , “İstanbul’u, Londra ve New York gibi önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir bir konuma yükselteceğiz.” dedi.



Finans Merkezine Türkiye’nin milli aracı Togg ile gelen Murat Kurum, alandan da yine Togg ile ayrıldı.