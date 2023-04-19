İBB, Aya İrini Müzesi'nin kubbesine 'haç' koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sarayburnu'nda tarihi eserlerin resmedildiği metal levhaların zemine yerleştirilmesine ve Aya İrini Müzesi'nin haç figürlü kubbesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Son Güncelleme:

İBB, Sarayburnu'ndaki parkın muhtelif yerlerine üzerinde İstanbul'daki tarihi mekanların figürlerinin işlendiği çok sayıda metal levha yerleştirdi. İstanbulluların yürüdüğü parkın zeminine konulan levhaların üzerinde ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Camisi, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ile Sultanahmet Çeşmesi gibi İstanbul'un simge yapıları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yer alıyor.

Parktaki levhaları gören vatandaşlar ayaklar altında kalan levhalar üzerindeki cami figürlerine, Atatürk portresine ve kubbesinde hilal bulunmasına rağmen Aya İrini Müzesi'nin haçlı resmedilmesine tepki gösterdi.

Vatandaşlardan Melik Ejder Akdin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kutsalların böyle ayaklar altına alınmasının ve Atatürk portresinin yerde bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Bu durumun hoş olmadığını belirterek, İBB'nin bununla neyi göstermeye çalıştığını soran Akdin, "Neyi ima etmeye çalışıyor? Hilali kaldırmış, haç koymuş. Bunlar hoş bir şey değil. Bunlar itici geliyor. Bunu İstanbul halkı görüyor. Buna göre değerlendiriyor." dedi.

Atatürk portresinin yerde olmasından da rahatsız olduğunu vurgulayan Akdin, "Bunların bir idolü, imajı, feraseti kalmamış. Ne değerimiz varsa ayaklar altına alıyor. Adam alenen bunu yapıyor." diye konuştu.

# ibb # aya irini

Benzer Videolar

Karadeniz gazı geceyi aydınlattı Karadeniz gazı geceyi aydınlattı
Kamu mühendisleri meslek kanunu istiyor Kamu mühendisleri meslek kanunu istiyor
Elazığ ve Malatya'da depremin yaraları sarıldı Elazığ ve Malatya'da depremin yaraları sarıldı
İstanbul gündüz vakti geceyi yaşadı İstanbul gündüz vakti geceyi yaşadı
Yüksek kiralar vatandaşları isyan ettiriyor Yüksek kiralar vatandaşları isyan ettiriyor
"İnsanüstü bir gayretle çalışıyoruz" "İnsanüstü bir gayretle çalışıyoruz"
Kurum'dan İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi Kurum'dan İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi
AKM'de yangın AKM'de yangın
İşte Kız Kulesi'nin son hali! İşte Kız Kulesi'nin son hali!
Çiftlik Bank davasında yeni karar Çiftlik Bank davasında yeni karar
66 günde 94 bin konut 66 günde 94 bin konut
O illerde okullar tatil edildi O illerde okullar tatil edildi
Çok Okunanlar
1 Salih Gergerlioğlu kimdir?
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 19 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman?