Kızılelma'da sona doğru: Yeniden gökyüzüyle buluştu

Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Böylece uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşama daha sona erdi.

Bayraktar Kızılelma’nın şimdiye kadar iki ilkörneği başarıyla üretildi. Geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Bayraktar Kızılelma’nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma projesi 2021’de başladı. 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu yaptı. Bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 15 Nisan 2023 tarihindeki dördüncü uçuşuyla sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Mavi Vatan’ın korunmasında da stratejik görevler yapacak.