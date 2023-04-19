İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile  İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştiğini duyurdu:

- Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ismail demir # sida

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