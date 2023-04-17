Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halka açıldı: İşte dikkat çeken özellikleri

10 Nisan'da hizmete giren TCG Anadolu gemisi, İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi ve halka açıldı.



TCG Anadolu gemisi, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. Gemi Milli Savunma Bakanlığı tarafından basına da açıldı.



Havuz güvertesine 4 adet mekanizma çıkarma gemisini konuşlandırabiliyor. Uçuş güvertesinde de 6 yük nakliye helikopteri/genel maksat helikopteri veya 4 adet ağır yük nakliye helikopteri konuşlandırabiliyor.



Yaklaşık bin 200 personele 90 gün süresince ikmal yapmadan hizmet verebiliyor.



TCG Anadolu gemisi, 23 Nisan saat 18'e kadar ziyarete açık olacak. 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.