Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber: Başarıyla tamamlandı

Bayraktar KIZILELMA'nın uçuş testleri devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı dördüncü uçuşunu başarıyla tamamladı.



Bayraktar KIZILELMA test uçuşunda planlandığı gibi Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti.



Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi tahmin ediliyor.



Bayraktar KIZILELMA’nın Dünya’nın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’dan ilk uçuşun 2025 yılında yapılması planlanıyor.



Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi de icra edecek.