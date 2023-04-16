Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber: Başarıyla tamamlandı

Bayraktar KIZILELMA, dördüncü uçuşunu yaptı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı bu uçuşla 'Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamlandı.

Son Güncelleme:

Bayraktar KIZILELMA'nın uçuş testleri devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı dördüncü uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bayraktar KIZILELMA test uçuşunda planlandığı gibi Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti.

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi tahmin ediliyor.

Bayraktar KIZILELMA’nın Dünya’nın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’dan ilk uçuşun 2025 yılında yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi de icra edecek.

# bayraktar # kızılelma # siha # tcg anadolu

Benzer Videolar

Marmara Denizi’nde nefes kesen tatbikat Marmara Denizi’nde nefes kesen tatbikat
Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine
Bayraktar TB3 ve Kızılelma TGC Anadolu'da Bayraktar TB3 ve Kızılelma TGC Anadolu'da
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
Kızılelma ve TB3 TCG Anadolu'da Kızılelma ve TB3 TCG Anadolu'da
Selçuk Bayraktar ve Kızılelma TCG Anadolu'da Selçuk Bayraktar ve Kızılelma TCG Anadolu'da
TCG Anadolu artık hizmette! TCG Anadolu artık hizmette!
Erdoğan TCG Anadolu teslim töreninde halka seslendi Erdoğan TCG Anadolu teslim töreninde halka seslendi
“TCG Anadolu” teslim töreni “TCG Anadolu” teslim töreni
TCG Anadolu TSK envanterine giriyor TCG Anadolu TSK envanterine giriyor
TCG ANADOLU, göreve hazır TCG ANADOLU, göreve hazır
Türkiye'den Azerbaycan'a MEMATT desteği Türkiye'den Azerbaycan'a MEMATT desteği
Çok Okunanlar
1 Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
2 Rekabet Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması
3 Meteoroloji'den gök gürültülü yağış uyarısı
4 Meteoroloji'den kritik uyarı
5 Evlenecek çiftlere kötü haber