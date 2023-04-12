Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine güç katacak

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, stratejik katkıları ile Türk Savunma Sanayisinin gücüne güç katacak. Çalışmalarına hız hız kesmeden devam eden tesisin ilk ürünleri, Türkiye’deki savunma sanayii firmalarına satılacak.

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İlk bor karbür teslimatı haziran ayında savunma sanayisine yapılacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi'nde üretim çalışmaları hızla devam ediyor. TRBOR Bor Teknolojileri Genel Müdürü Yaşar Taşkın, tesisin Nisan ayında tam kapasite üretime ulaşacağını söyledi.

Haziran ayından itibaren öncelikli olarak Türkiye'deki firmalara ürün sağlamaya başlayacaklarını belirten Taşkın, ilk bor karbür satışının savunma sanayisinde faaliyet gösteren iki firmaya yapılacağını açıkladı:

- Haziran ayından itibaren öncelikli olarak Türkiye'deki müşterilerimize ürün sağlamaya başlamış olacağız. Türkiye'de halihazırda savunma sanayisinde zırh imalatı yapan iki önemli potansiyel müşterimiz bulunmaktadır. Biri Ankara'da, diğeri Kayseri'de. Bu firmalar bizim üretimimizi beklemektedirler açıkçası.

Yaşar Taşkın, bor karbürde tane iriliği farklı altı çeşit ürün bulunduğunu söyledi. Ürünlerden ikisinin savunma sanayisinde zırh üretimi amaçlı kullanıldığını belirten Taşkın, bunların yalnızca Türk savunma sanayisiyle ilişkili firmalara satılacağını vurguladı:

- Bunları yalnızca Türkiye'deki savunma sanayisiyle ilişkili firmalara satacağız
# bor karbürü # Savunma Sanayisi

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