MSB'den TCG Anadolu'ya özel klip

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun halkı selamladığı görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte "Asil milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sarayburnu Limanı'na geri dönen gemi, yeniden ziyarete açıldı.

Son Güncelleme:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dün İstanbul Boğazı geçişini yaparak halkı selamlayan, akşam saatlerinde tekrar Sarayburnu Limanı'na dönen gemi, yeniden ziyarete açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemiyi ziyarete gelenler gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, askeri araçları inceledi, SİHA ve helikopterlerin bulunduğu güverteye çıktı.

Arkadaşı ve kızıyla gemiyi ziyarete gelen Muammer Duman, donanmanın en büyük gemisinde olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Dün gelmiştik ama gezemedik. Üzülmüştük. Kızım gemi için okulu astı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Pendik'ten eşiyle gelen Raife Hasanoğlu da "Heyecanlıyım, gururluyum, çok mutluyum. Çok merak ediyordum. Eşimle de konuşuyorduk, bitse de gezsek, diye." şeklinde konuştu.

TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu Limanı'nda 2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

# tcg anadolu # TCG Anadolu gemisi # siha # iha

Benzer Videolar

Türk zırhlısı Akrep II seri üretime hazırlanıyor! Türk zırhlısı Akrep II seri üretime hazırlanıyor!
Yeni Altay Tankları TSK'ye teslim edildi Yeni Altay Tankları TSK'ye teslim edildi
TCG Anadolu Boğaz'da halkı selamladı TCG Anadolu Boğaz'da halkı selamladı
TCG Anadolu'yu yunuslar uğurladı TCG Anadolu'yu yunuslar uğurladı
TCG Anadolu halkı selamladı TCG Anadolu halkı selamladı
TCG Anadolu halkı selamlayacak TCG Anadolu halkı selamlayacak
GÖKBEY TS1400 motoru ile havalandı GÖKBEY TS1400 motoru ile havalandı
TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Kızılelma'da sona doğru: Yeniden göklerde Kızılelma'da sona doğru: Yeniden göklerde
Kızılelma'dan bir başarı daha Kızılelma'dan bir başarı daha
İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi
TCG Anadolu halka açıldı TCG Anadolu halka açıldı
Çok Okunanlar
1 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
2 24 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey
4 EYT banka promosyonları güncellendi
5 Spor yazarlarının Galatasaray yorumları