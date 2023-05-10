BOYGA hedefi tam 12'den vurdu

STM Savunma tarafından milli imkânlarla geliştirilen havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA BOYGA’nın, üretimi sürdürülüyor.

Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınan BOYGA’nın hedefini tam isabet vurduğu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde; tek er tarafından kullanıma hazır hale getirilen BOYGA İHA, man-in-the-loop şeklinde atış testi sahasına sevk ediliyor.

Taşıdığı 81mm’lik havan mühimmatı ile hedefe atış yapan BOYGA, düşman personelini sevk eden cansız hedefler üzerinde önemli bir tahribat yaratıyor.