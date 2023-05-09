TCG Anadolu'nun yanına 2298 yolculu kruvaziyer gemi yanaştı

Hizmete 10 Nisan'da alınan, İstanbul'un ardından 3 Mayıs'ta İzmir'de vatandaşların ziyaretine açılan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen çok sayıda vatandaş, Alsancak Limanı'na geliyor.

İstanbul Galataport'tan yola çıkan Bahama bayraklı Norwegian Jade isimli kruvaziyer de bugün sabah saatlerinde TCG Anadolu'nun yanına demirledi.

2298 yolcusu ve yaklaşık 1700 personeli olan geminin bugün akşam 18.00'de İzmir'den ayrılıp Rodos'a hareket edeceği öğrenildi.

TCG Anadolu ve Norwegian Jade isimli kruvaziyeri limanda aynı anda gören vatandaşlar, 2 büyük gemiyle fotoğraf çektirdi.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.