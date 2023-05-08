İHA'larda geleceğin teknolojisi: ASELSAN'dan şekil değiştiren İHA

Şekil değiştiren İHA uçmaya başladı, ürünleştirme aşamasına geçiliyor.

ASELSAN, "Şekil Değiştiren İHA Projesi" kapsamında, sabit ve hareketli platformlar üzerindeki fırlatıcı sistemlerden atıldıktan sonra kararlı uçuşa geçebilen çok rotorlu insansız hava aracı prototipi geliştirdi.

Kolları katlandıktan sonra fırlatıcı sisteme yerleştirilen İHA, fırlatma sonrası istenen yüksekliğe ulaştığında kanatlarını açıp pervanelerini döndürmeye başlıyor ve kararlı uçuşa geçiyor. İHA, bu sayede, hem sabit hem de hareketli platformlardan fırlatılabiliyor.

Proje kapsamında yine ASELSAN tarafından hareketli araç üzerinden kullanılabilecek beşli bir fırlatıcı sistem geliştirildi.

Üzerinde 4 kamera bulunan ve kısa sürede 200 metre irtifaya çıkan İHA'nın, keşif-gözetleme amaçlı kullanılması amaçlanıyor.

Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi'nin temmuz ayında tamamlanması ve ürünleştirme çalışmalarının başlaması planlanıyor.