TCG Anadolu İzmir'de

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine 10 Nisan'da giren Türk Ordusunun en büyük savaş gemisi İzmir Alsancak Limanı’nda ilk olarak gazetecileri ağırladı.



17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan gemiye bu kez 23 Nisan günü test için Kara Kuvvetleri’ne teslim edilen Altay Tankı da TCG Anadolu’da sergilendi.



Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 233 metre uzunluk, 33 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. 11 katlı geminin iki katında araç güvertesi yer alıyor. Ağır ve hafif toplam 94 zırhlı araç gemiye alınabiliyor.



Uçuş güvertesinde aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yapabilen gemide SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.



27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.



Basın turunun ardından Türkiye’nin en büyük savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı. Limanda uzun kuyruklar oluştu.



Ege Bölgesi’nde yaşayan yurttaşlar İzmir Alsancak Limanı’ndaki TCG Anadolu’yu saat 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler.



