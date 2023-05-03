Kızılelma TCG Anadolu'yu selamladı | Selçuk Bayraktar paylaştı

İşte o uçuş... #KIZILELMA#TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında,#TCGANADOLU Mavi Vatan yolunda.



Cepheden yediğin bu rüzgar,

Omuzluktan seni döven bu dalgalar,

Bu seyrüsefer, bu uçuşlar…



Asırlardır bağımsız yaşadın,

Gök Vatan'ında hür,

Mavi Vatan'ında özgür kalasın… pic.twitter.com/XqgbpIksUN