Kızılelma TCG Anadolu'yu selamladı | Selçuk Bayraktar paylaştı

Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın mimarı Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın Çorlu'ya döndüğünü duyurdu.

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Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın mimarı Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşım ile Kızılelma'nın TEKNOFEST'e veda ederek Çorlu'ya gittiğini duyurdu.

# kızılelma # teknofest # Çorlu # Selçuk Bayraktar

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