Milli muharip uçağı KAAN'ın test pilotu Gökhan Bayramoğlu o anları anlattı

Milli muharip uçağa isminin verildiği İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda taksi yapan KAAN'ın pilot koltuğunda oturan test pilotu Gökhan Bayramoğlu değerlendirmede bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN'ın test pilotlarından olduğunu belirten Bayramoğlu, yüksek tecrübeye sahip olarak bu görevi yaptıklarını söyledi.

Savaş uçağı tecrübesi olan pilotların 1 yıl süren test okulu kursuna gidip, mühendisler ve teknisyenlerle birlikte "Uçak nasıl yapılır, hesaplamaları, doğrulamaları nasıl gerçekleştirilir?", bunları öğrenerek uçağın geliştirilmesine ve uçmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bayramoğlu, "Test pilotunun önemi şu, kendisinin getirmiş olduğu tecrübeyle mühendislerle çalışarak uçağın hangi görevde kullanılmasına yönelik ihtiyaçları varsa bunu mühendislere anlatıyor, mühendislerle birlikte uçağı tasarlıyorlar." dedi.

"PİLOTUN İŞ YÜKÜNÜ AZALTIYOR"

Bayramoğlu, milli muharip uçak KAAN ile şu ana kadar yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

- KAAN'ı öncelikle uçurmamız gerekiyor. KAAN'ı uçurmamız için de motorların testini yapmamız lazım. Motorlarımızın, uçağımızın ve diğer sistemlerin birbiriyle entegrasyonunu sağlamamız gerekiyor. Bunları başardık. Motorlarımızın doğruluğunu aldıktan sonra yer testinde uçağımızı yürütüyoruz yani emekletiyoruz. Uçağımızı taksi testlerine maruz bıraktık, taksi testlerini de başarıyla geçtikten sonra artık kumanda sistemleri üzerinde çalışarak uçar pozisyona getireceğiz. Bunun için simülatörde testlerimizi yapıyoruz. Asıl gün geldiğinde de uçağımızı yerden kesip gökyüzünde süzülmesini seyredeceğiz.

Bayramoğlu, KAAN'ın şu ana kadarki performansına ilişkin de "Uçağımızın pilotun iş yükünü azaltacak seviyede kolaylıkları olduğunu söylemek mümkün. Uçağımız pilota hem güvenli şekilde bilgileri aktarıyor hem de pilotun üzerindeki iş yükünü azaltacak şekilde pilota yardımcı olacak sistemlerle donatılmış vaziyette. O yüzden milli muharip uçak KAAN'ın içine binen bir pilot sadece uçağı uçurmakla değil, bütün hava sahasını kontrol etmek ve harekatı icra etmekle meşgul olabilecek." ifadelerini kullandı.

Bayramoğlu, uçağa verilen KAAN ismi için de "Türk ismi, güzel bir isim." değerlendirmesinde bulundu.

"EN ETKİLİ SİLAH HALİNE GETİRECEĞİZ"

Gökhan Bayramoğlu, KAAN ile ilgili bundan sonra yürütülecek çalışmalara ilişkin de şu bilgiyi verdi: