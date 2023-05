Hürjet'i ilk kez uçuran Ercan Çelik o anları anlattı

Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda taksi yapan HÜRJET'in pilot koltuğunda değerlendirmede bulundu.

İlk uçuşun arkasında 4-5 yıllık bir çalışmanın olduğunu belirten Çelik, o an için büyük emek harcandığını, büyük koordinasyon ve hazırlık yürütüldüğünü ifade etti.

Hazırlık safhasının ardından testler geçildikten sonra havayla buluşma aşamasının geldiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

- İlk uçuş bir hafta ya da haftalar öncesinden kararlaştırılıyor. Testlerimizi tamamladık, her şeyden emin olduk, ondan sonra uçuşa karar veriliyor. Uçuşla ilgili o günün hava şartlarına, diğer etmenlere bakılıyor. Her şey uygunsa bir gün öncesinde brifing yapılıyor, her türlü acil durum düşünülüyor. Uçuş günü, uçağın başına gidip her gün yaptığımız gibi uçuşu gerçekleştirmek kalıyor. Bu uçuş diğerlerinden tabii ki farklı. Bir uçağın ilk defa gökyüzüyle buluşması, ilk defa uçması. Yerde ne kadar baksanız da ne kadar bilimsel çalışılsa da havada ne şekilde tepki vereceği çok fazla belli olmayabiliyor. İlk uçuşta uçağımız gerçekten gayet stabildi. Onun stabilliği bize de çok büyük güven verdi. Uçağın içinde kendimi kalkıştan inişe kadar çok fazla rahat ve güvende hissettim. Bütün sistemleriyle gerçekten güzel çalıştı.