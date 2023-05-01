Muhteşem üçlü: Kızılelma, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST’te birlikte uçtu!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, beşinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.

Festival kapsamında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri yaptı.