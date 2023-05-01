TEKNOFEST'e yoğun ilgi: Dev projeler vatandaşlarla buluştu

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilgi yoğun. Festivale ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti.

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TEKNOFEST 4 günde 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanında en büyük festival olan TEKNOFEST, kendi rekorunu tazeledi.

Birçok yeniliğin ve buluş İstanbul'da vatandaşla buluştu. Türk savunma sanayisinin dev projeleri Atatürk Havalimanı'nda sergilendi.

Teknofestte katılımcılar, açtıkları stantlarda, ziyaretçilere projelerine dair sunum yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin "Independent" projesi kapsamında deniz yosunlarından elde edilen maddelerle ürettiği dondurma, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Her gün bir başka gösteriye imza atan Teknofest 4. Gününde de Fas’ın uçuş akrobasi ekibini ağırladı.

1 Mayıs günü sona erecek etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor.

# teknofest # atatürk havalimanı

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