Türkiye'nin ilk uzay yolcuları: Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'i ziyaretinde yaptığı konuşmada Uluslararası uzay istasyonuna gidecek uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu açıkladı:

- Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. (Yedek uzay yolcusu) Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tuva Cihangir Atasever, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini University Of California'da tamamladı. Atasever'in mesleği Aviyonik Sistem Mühendisliğidir. Tuva Cihangir Atasever, 5 yıl boyunca Roketsan'da çalıştı.