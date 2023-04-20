O Bakan Togg ile İstiklal'de tur attı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde TOGG ile tur attı.

Son Güncelleme:

Bakan Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olan Cube Beyoğlu'nun açılışına Anadolu rengi TOGG T10X ile geldi.

Bakan Varank, Mis Sokak'taki açılışın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın teklifi üzerine İstiklal Caddesi'nde, TOGG ile tura çıktı. 16 BRS 99 plakalı aracın direksiyonuna geçen Varank, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Camii ve Galata Kulesi gibi Beyoğlu ile anılan tarihi ve turistik yerlerin önünde durarak fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi'nin kırmızı renkli nostaljik tramvayının güzergahı da bir süre Anadolu rengi TOGG'un rotasında yer aldı. Varank ile birlikte seyahat eden Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da ilk kez TOGG deneyimi yaşamış oldu.

Kaynak: DHA

# togg # Bakan Varank

Benzer Videolar

SpaceX'in dev roketi başarısız oldu SpaceX'in dev roketi başarısız oldu
Togg artık İzmir'de! Togg artık İzmir'de!
Karadeniz gazı karaya geliyor! Karadeniz gazı karaya geliyor!
Togg'dan bir mağaza daha! Togg'dan bir mağaza daha!
Kahramanmaraş hakkında deprem gerçeği Kahramanmaraş hakkında deprem gerçeği
Togg'a Trabzon'da yoğun ilgi Togg'a Trabzon'da yoğun ilgi
Soylu gençlere Togg ile tur attırdı Soylu gençlere Togg ile tur attırdı
Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu! Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu!
O bakan Togg ile yollarda O bakan Togg ile yollarda
Bakan Çavuşoğlu Togg ile yollarda Bakan Çavuşoğlu Togg ile yollarda
Yapay zeka "Fedha" haber sunacak Yapay zeka "Fedha" haber sunacak
Togg'la gece sürüşü Togg'la gece sürüşü
Çok Okunanlar
1 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
2 20 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman?
4 İstanbullular için bayramda gezilecek yerler
5 Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!