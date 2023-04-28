Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açılışında açtı ağzını yumdu gözünü!

Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, dünya tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir deprem felaketi yaşandığını belirterek, "Afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Her zorlukta olduğu gibi bu zorluğu da birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek atlatacağımızı biliyorduk. Bu yüzden ilk andan itibaren birbirimize sarıldık, kenetlendik ve bu badireyi de en hızlı şekilde aşabilmek için seferber olduk. T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü genç kardeşlerim ve yol arkadaşlarımla birlikte afetzedelere, diğer gönüllülere destek olmak adına birçok kez deprem bölgesinde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

Depremin coğrafyamızın en keskin gerçeği olduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

- Geliştirdiğimiz teknolojiler ancak insanlığa fayda sağladığında bir anlam kazanıyor. İnanıyorum ki TEKNOFEST bünyesinde, depreme, afetlere çözümler sunan teknolojiler geliştirecek genç kardeşlerimiz çıkacak ve yarınlarımız inşallah daha da güvenli olacak. TEKNOFEST, dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz bir devrimin adı oldu. Bu sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2018'de yola çıkarken TEKNOFEST'te düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Aradan geçen bu kısa sürede TEKNOFEST 2023'ün teknoloji yarışmalarına başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı. 'Ben teknoloji geliştireceğim' diyen 1 milyondan fazla gencimiz, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi. 100 yıl önceki 'Asım'ın nesli', bugün 'TEKNOFEST nesli' olarak yeniden dirildi. Ne güzel söylemiş 'Yedi Güzel Adam'dan biri olan şairimiz; 'Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu.'

"TEKNOFEST ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Selçuk Bayraktar, 6. yılında olan TEKNOFEST'in adeta bir kıvılcım gibi başladığını belirterek, "TEKNOFEST çığ gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sınırlarımızı aştık ve kardeş ülkemiz can Azerbaycan'da da TEKNOFEST düzenledik. İnşallah dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyerek gelişecek. Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir'de ve başkentimiz Ankara'da, Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah TEKNOFEST'le taçlandıracağız." dedi.

Medeniyetimizin bilim ve teknolojideki yürüyüşünün TEKNOFEST nesliyle devam edeceğine işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Geçmişimizde olduğu gibi medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması, dünya sahnesinde hak ettiği yerde olması için bugünden sonra da TEKNOFEST'in her daim yaşaması lazım. 2053'te, 2071'de çok daha büyük TEKNOFEST'leri milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz. Bizim hikayemiz üzerinden anlatmak istiyorum. Küçük bir ekiple ülkemizin ilk milli güdüm sistemine sahip insansız hava aracı Bayraktar Mini yola çıktı. Maket uçak boyutunda bir uçaktı. Kazandığınız tecrübeyle dünya harp tarihini değiştiren Bayraktar TB2'yi geliştirdik. Elde ettiğimiz deneyimle alanında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz 6 tonluk Bayraktar Akıncı'yı ordumuza teslim ettik. Tüm bu süreçte kazandığımız bilgi ve tecrübeyle milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'yı uçurduk. Geliştirdiğimiz bu platformlar bizler için, bu toprakların evlatları olarak tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına iftihar vesilesi oldu. Fakat 'en büyük eseriniz, yaptığınız en büyük iş nedir' denilse tek kelimeyle 'TEKNOFEST' derim. TEKNOFEST bu saydığım eserlerin nicelerini yapacak gençlerin yetiştiği bir iklim, TEKNOFEST özlediğimiz özgüveni milletçe iliklerimize kadar hissettiğimiz bir adres, TEKNOFEST 'en iyisini biz yaparız' diyenlerin sadece sözlerinin değil, projelerinin de yükseldiği bir platform. Tam da bu saydığım nedenlerle TEKNOFEST'in devam etmesi, her yıl daha da büyümesi bir tercih değil, bir zorunluluktur.

"BU UÇAKLARA YALNIZCA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HAYALİYLE YANIP TUTUŞAN O GÜZEL ÇOCUKLAR DOKUNABİLİR"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, en ileri teknolojiye sahip bir İHA veya uçak da yapılsa önüne koyulacak tahta bir plastik takozun uçmasına engel olacağına işaret ederek, "Geliştirilen müthiş teknoloji, basit bir takozu dahi geçemez. SİHA'larımızı geliştirirken de, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu büyütmek için kurduğumuz T3 Vakfı'mızda çalışırken de maalesef takoz koymak isteyenlerle karşılaştık, hala da karşılaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya yaptıkları işleri takdir ederken, içeriden köstek olmaya, takoz koymaya niyetlenenler olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Sizler de şahit oldunuz. Ne dediler, 'dokunacaklarmış.' Bir kez de buradan söyleyeyim; dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim dört kucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi, semaların da ötesine taşıyacaklar. Kardeşlerim, bu meydanın tek bir hedefi var, o da ülkemizin, dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin, bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerinin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizleri milletimize emanet etmeyi biliriz.



"BİZ BU TOPRAKLARDA MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİYİZ"

Selçuk Bayraktar, "Ecdadımızın da yaptığı gibi kurtuluş için gerektiğinde Ergenekon'da dağı eritmeyi, yeni bir çağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz. Eğer yol yoksa mücadelemizle, azmimizle yol açmayı da iyi biliriz. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz, teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar." diye konuştu.

Bu toprakların kendileri için öylesine yaşadıkları yerler olmadığını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: