ATAK-2 ilk kez havalandı!

Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor.

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Türkiye yerli savunmada bir eşiği daha atladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını duyurdu ve görüntülerini paylaştı.

ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı. Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan ATAK 2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırdı.

Projenin en önemli virajlarından olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan'da başarıyla icra etti. Söz konusu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testleri yapılan ATAK 2, 28 Nisan'da tekerlerini yerden tamamen keserek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor.

# Atak-2 helikopteri

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