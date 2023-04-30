TEKNOFEST'te tarihi anlar: Kızılelma ve SOLOTÜRK birlikte uçtu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.



Festival kapsamında, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma uçuş yaptı.



Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi Fursan Al-Emarat ile birlikte İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.



Teknofestte katılımcılar, açtıkları stantlarda, ziyaretçilere projelerine dair sunum yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin "Independent" projesi kapsamında deniz yosunlarından elde edilen maddelerle ürettiği dondurma, ziyaretçilerin beğenisini topladı.



Selçuk Üniversitesi Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, 5. nesil raylı ulaşım sistemi projesi ile TEKNOFEST 2023 Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı



Takım üyesi Barış Doğanşah, projenin ray ve hava sürtünmesini önleyerek daha yüksek hızlara ulaşmaya amaçlayan bir proje olduğunu söyledi.



Öte yandan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti.



Şentop, Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanında kendi imkanlarıyla ihtiyacı olan her şeyi üretebilecek noktaya geldiğini söyledi.







