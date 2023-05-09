Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma 360 derece çekimle görüntülendi

MSB'nin Twitter hesabından, "Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?" mesajıyla yapılan paylaşımda Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunun 360 derece açıyla kaydedildiği videoya da yer verildi.

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma’nın beraber uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?@TurkYildizlari @soloturk https://t.co/5yULxq5aWh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023