İnsanlık tarihini değiştirdiler! Dünya'nın en yıkıcı silahları

Silahlar yıkıcı güçleri, orduları, şehirleri hatta ülkeleri dize getirecek özelliklere sahiptir. Silahlar her ne kadar araç olsa da asıl ekonomik pazarı ve yıkıcı etkiyi ise mühimmatlar oluşturmaya devam ediyor.

ATOM BOMBASI (NÜKLEER SİLAHLAR)

Nükleer silah, nükleer fisyon birlikte kullanılmasıyla yüksek yok etme gücüne sahip bir silah olarak bilinir. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Tek bir adeti koca bir şehri yok edebilir. Dünya üzerinde 2012 itibarıyla 4.300'ü kullanıma hazır olmak üzere toplam 17.000 nükleer başlık kayıtlı halde bulunmaktadır. Tüm başlıklar kullanırsa en az 3.4 milyar insanın ölebileceği 4.2 milyar insan ise etkileneceği tahmin ediliyor.

HİDROJEN BOMBASI

Hidrojen bombası, füzyon bombası, kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silah olarak tanımı yapılmıştır. Hidrojen bombasının yüksek boyutlardaki patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. Uranyumun ağır bir metal olması ve buharlaşma sıcaklığının çok yüksek olması termonükleer enerjinin daha uzun sürmesini sağlar.

Atom bombasından 3.800 kat güçlü olan silahtan 7 tanesinin 8 milyar insanı öldürebileceği düşünülüyor.

ICBM: KITALARARASI BALİSTİK FÜZE

Balistik füze, nükleer, kimyasal başlık dahil taşıyabilen uzun menzilli güdümlü füzeler olarak bilinir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta yönlendirilebilir.

R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir. V-2, Scud, OTR-21 Toçka, 9K720 İskander, MGM-140 ATACMS, LORA, Ababil-100, Al-Samoud 2, Qaher-1/2M, Zolfaghar ve DF-12, eylem halinde ateşlenen tek balistik füzelerdir.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Biyolojik kaynaklı silahların esas amacı insan metabolizması üzerinde ölümcül etki yaratmaktır. Bilimin karanlık yüzünü yeni yeni göstermeye başladığı I. Dünya Savaşı yıllarından günümüze dek “ölümcül biyolojik silah” olarak kullanılan virüsler ise şarbon, Brusella, veba, Q ateşi, Chimera, Ebola, Risin ve Tularemi.

SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

SİHA olarak da bilinen silahlı insansız hava aracı, genellikle bomba, füze ve/veya ATGM gibi uçak mühimmatlarını taşıyan silahlı araçlardır. Bu araçlar sonra zamanlarda savaş sahasındaki düzlemi değiştirmeye devam ediyor. Libya, Türkiye, Suriye ve birçok savaş sahasında terörle mücadeleden, düzenli ordu savaşlarına kadar kullanılıyor.