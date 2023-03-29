ABD Büyükelçisi Flake'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’i ağırladı.



Ziyaret, Kılıçdaroğlu’nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme öncesi yapıldı.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.



ABD Büyükelçisinin Kılıçdaroğlu’nu 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimine sayılı günler kala ziyaret etmesi dikkat çekti.



ABD Büyükelçisi Flake, göreve gelmesinin ardından Nisan 2022’de Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti.