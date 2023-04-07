AK Parti'den DSP'ye ittifak teklifi

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "seçimde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük." dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da destek vermeye yeşil ışık yaktı.

AK Parti'den DSP'ye ittifak teklifi
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bu seçimde beraber yol yürüyebileceklerini düşündüklerini söyledi.

"14 MAYIS SEÇİMLERİ YENİ BİR UMUT OLACAK"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, terörden tamamen arınmış, ekonomik kalkınmasını planlamış, tam bağımsız ülkenin yeniden inşası için vesile olacağını söyledi.

14 Mayıs seçimlerinin yeni bir dönem, yeni bir umut olacağını dile getiren Aksakal, DSP'nin, Atatürk'ün yolunda, Bülent Ecevit'in öğretileri yolunda ilkeli bir duruşla, dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edeceğini ifade etti.

DSP'nin, seçimlerin ilk turda sonuçlanması, istikrarın bozulmaması için elinden geleni yapacağını vurgulayan Aksakal, "Bu değerli öneriyi biz de emekten yana sol bir parti olarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağı görüşünü paylaştık. Başkanlık kurulunda tartışarak halkımızla paylaşarak, bizi kabul ederlerse ziyaret planlıyoruz." dedi.

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