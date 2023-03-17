Aksakal'dan AYM'ye: HDP'ye seçim yardımı suçtur

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AYM'ye çağrıda bulundu. Aksakal, HDP'nin kapatılması durumuna karşı yeni bir partiyi yedekte tuttuğunu söyledi. Aksakal, bu partiyle HDP'nin seçimlere katılması durumuna karşı "HDP'ye verilen seçim yardımı geri alınmalıdır. Aksi suçtur" ifadelerini kullandı.

Önder Aksakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- HDP'nin AYM tarafından kapatılması "riskine karşı" Yeşil Sol Parti'den seçimlere katılmasının konuşulduğu günde önemle hatırlatmak isterim ki, bu durumda HDP'ye verilen Seçim Yardımı geri alınmalıdır. Aksi durum suçtur.