Altılı Masa'nın Babacan'ı tarikat ve cemaatlere yasal statü istedi

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu tv100 ekranlarına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuk oldu.

Ali Babacan, kendisine yöneltilen sorulara skandal cevaplar verdi. Babacan, tarikat ve cemaatlere yönelik yaptığı değerlendirmede “Bunlara bir yasal zemin tanımadığınız zaman, bunları yok saydığınız zaman ortadan kaybolmuyorlar, buharlaşmıyorlar. Biz diyoruz ki "Bu yapılarda bir yasal çerçeve kavuşsun ve Vakıf olsun." Bugün Türkiye'de cemaatler, tarikatlar var mı? Var. Tarikat ve cemaatlerin kapatılmaya, sindirilmeye ve bastırılmaya çalışıldığı dönemler olmuş. Sonrasında merdiven altına girmişler, daha karanlık yerlere gitmişler ama yine de varlıkların devam etmişler." İfadelerini kullandı.

“VATANDAŞLIK TANITIMINI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Anayasa'daki Türk tanımını hedef almayı sürdüren Babacan, Anayasa'nın değiştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

- DEVA Partisi'nde vatandaşlık tanımının yenilenmesi ile ilgili bir hazırlık var. Yani vatandaşlık tanımını daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir hale getiriyoruz. Çalışmalarımız var, ama ne yapıyoruz? Kuşatacak bir şekilde yeniliyoruz. Yani vatandaşımız Türk de olsa Kürt de olsa Laz da olsa Roman da olsa Boşnak da olsa Gürcü de olsa kim olursa olsun bu ülkenin ben vatandaşıyım diyecektir. Sorduğunuz zaman herkes, "ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım" diyecek ve herkese samimiyetle ve aynı mesafede olacak.

"HDP DESTEK VERİRSE MUTLU OLURUZ"

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin terör ile arasına mesafe koyduğunu iddia eden Babacan, HDP’nin Altılı Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi halinde mutluluk duyacağını ifade etti.

Babacan’ın ifadeleri şöyle: