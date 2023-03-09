Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı İyi Parti'de sevinç yarattı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada yasal süreç işliyor. Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alındı. Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı ve HDP yetkililerinin sözlü savunma yapması için belirlenen 14 Mart tarihi, 11 Nisan'a ertelendi.

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karara ilişkin değerlendirmede bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü HDP kararını olumlu değerlendiriyorum. Belli ki Anayasa Mahkemesi seçimden önce bir karar vermeyecek" ifadelerini kullandı.