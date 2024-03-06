Ankara'da 24 aday yarışacak

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Aday başvurularının tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu değerlendirmelerini tamamladı. Kesinleşen aday listeleri ise YSK'nın resmi internet sitesinde yer aldı.

LİSTELER KESİNLEŞTİ

YSK'nın internet sitesinde yer alan listeye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi için 24 aday yarışacak. Adayların 19'u siyasi partilerden tarafından aday gösterilirken, 5 kişi de bağımsız olarak seçmenin karşısına çıkacak.

İŞTE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 24 adayın 21'i erkek, 3'ü ise kadın aday.

İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları:

• Vatan Partisi: Utku Reyhan

• AK Parti: Turgut Altınok

• CHP: Mansur Yavaş

• İYİ Parti Cengiz Topel Yıldırım

• Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

• DSP: Mehmet Selim Çetin

• Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

• Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arikan

• Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

• Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

• Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

• Ocak Partisi: Murat Yardımcı

• Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

• Millet Partisi: Salih Koç

• DEVA Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

• Saadet Partisi: Cafer Güneş

• DEM Parti: Gültan Kışanak

• Anavatan Partisi: Tuvana Naz Kertene

• Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

• Bağımsız Adaylar:

Korkut Cesur

Suat Karaman

Lokman Cengiz

Mustafa Sanğu

Yunus Murat Güztoklusu

22'si üniversite mezunu, biri ortaokul ve biri ilkokul mezunu olan adayların 5'i iş insanı, 5'i avukat, 2'si gazeteci ve 2'si mühendisken, diş hekimi, siyasetçi, ekonomist, işçi, emekli, eğitimci, muhasebeci, belediyeci, serbest ve özel güvenlik mesleklerine sahip birer aday bulunuyor.