Aydın'da Özlem Çerçioğlu yeniden adaylığını açıkladı! Vatan Partisi madde madde o iddiaları sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı adayı olacağını açıkladı.

Sık sık yolsuzluk suçlamaları ile gündeme gelen Çerçioğlu'nu Kılıçdaroğlu 'yaptığı harcamalarla örnek belediye başkanı' diyerek aday gösterdi.

VATAN PARTİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Çerçioğlu'nun yeniden aday olmasına tepki Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Aydın İl Başkanı Avukat Zühre Genişel'den geldi.

Genişel, Aydınlı vatandaşlarımız adına soruyoruz. Kamunun kaynaklarına sahip çıkmak için soruyoruz diyerek Çerçioğlu'na, hakkında yöneltilen iddiaları sordu.

Geçtiğimiz günlerde Özlem Çerçioğlu'nun yönetim kurulu üyelerinin yolsuzluktan yargılandığı belediye şirketi Aydın İmar A.Ş.'ye belediye kasasından 192 milyon lira para aktardığı haberi büyük yankı uyandırmıştı. Genişel, Çerçioğlu'na o şirketi de sordu.

İşte Zühre Genişel'in o açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. Ancak günlerdir konuşulan, yazılan, çizilen iddialara cevap vermedi. Aydınlı vatandaşlarımız adına soruyoruz. Kamunun kaynaklarına sahip çıkmak için soruyoruz;

1- Asfalt ihaleleri daha uygun fiyat veren firmalar olduğu halde gerekirse kapalı zarf usulü ile yıllar boyu aynı firmaya verilmiş midir?

2- İhale alan firmaların ihale bedelleri semayalerinden onlarca kat fazla mıdır?

3- Bu ihaleler ile ilgili hakkınızda davalar açılmış mıdır?

4- Zarar eden belediye şirketi İmar AŞ’ye belediye kasasından 192 milypn TL aktarılmış mıdır? Şirketin zarar etmemesi için hangi tedbirler alınmıştır? Belediye şirketinin yöneticileri yolsuzluk nedeni ile yargılanmakta mıdır?