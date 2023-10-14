Bahçeli'den İsrail'e Çok Sert Tepki! "İsrail'in Aklını Başına Alması Lazım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından açıklama yaptı. Bahçeli, "İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir." dedi.

Devlet Bahçeli'den İsrail'e Tepki

Ortadoğu'da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden Bahçeli, "Şu ana kadar 3 bine yakın Gazze'de yakım olmuştur. 3 bini aşan bir sayıda evler oturulamaz hale gelmiştir. 700'ün üzerinde çocuklarımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ayrıca 428 hanımefendi de hakkın rahmetine kavuşmuştur." dedi. Şu anda Gazze'nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını aktaran Bahçeli, "Su yok, elektrik yok, her türlü tedavi unsurlarını taşıyan imkanlardan mahrum bırakılmıştır. Dünya bu olayları da seyretmektedir. Bu seyri geçmiş ile mukayese ettiğimiz vakit 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkat çekici bir konudur. Bu konu içerisinde dünya ülkeleri büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor, tahrik ediyor, lobiler faaliyete geçiyor, basınlar onları destekliyor. Diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor." diye konuştu.

"Barış ve huzur çemberinin oluşması lazım"

Yine bölgeye ait harita gösteren Bahçeli, "İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan... MHP olarak bu bölgede barışın, huzurun, istikrarın, güvenliğin sağlanabilmesi için ve 1947'den bugüne geçen olayları da göz önüne alarak burada İsrail'in etrafında bir barış ve huzur çemberinin oluşması lazım. Bunun için benim düşüncem, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere barış, huzur, güvenlik siyasi birliğinin kısa süre içerisinde tesisi yolunda faaliyet göstererek, Türkiye'nin yine uluslararası ilişkilerde bir önderlik yapma düşüncesine sahip olmasını arzuluyorum. Başarılır, başarılmaz ama böyle bir samimiyetle bu barışı sağlayabilmenin yolu buradaki komşu ülkelerin barış, huzur ve güvenlik içerisinde Filistin'e, İsrail'e sahip çıkmasına bağlıdır." dedi.

Konuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntılarını aşabilmenin bir yolunu bulması lazım. Sorun ne Türkiye'dedir ne dünyadadır. Amerika'yla İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek." dedi.