Bakan Güler Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'i Bakanlık binasında ağırladı. Hollandalı Bakan Ollongren resmi törenle karşılanırken, törenin ardından bakanlar baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Türkiye'ye geldi. Hollandalı Bakan Ollongren, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak ziyaretini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollandalı mevkidaşı Ollongren'i Milli Savunma Bakanlığı binasında ağırladı. Bakanlıkta ziyarete özel resmi tören de gerçekleştirildi.
Törende iki ülke marşlarının çalınmasının ardından, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren onur kıtasını selamladı.
Törenin ardından bakanlar basına kapalı olarak baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıkta ayrıca iki ülke arasında heyetler arası görüşme de yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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