Bakan Güler Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Türkiye'ye geldi. Hollandalı Bakan Ollongren, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak ziyaretini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollandalı mevkidaşı Ollongren'i Milli Savunma Bakanlığı binasında ağırladı. Bakanlıkta ziyarete özel resmi tören de gerçekleştirildi.

Törende iki ülke marşlarının çalınmasının ardından, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren onur kıtasını selamladı.

Törenin ardından bakanlar basına kapalı olarak baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıkta ayrıca iki ülke arasında heyetler arası görüşme de yapıldı.