PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! MSB operasyonun detaylarını duyurdu

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir başarıya imza attı. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.

PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! MSB operasyonun detaylarını duyurdu
Son Güncelleme:

Kahraman Türk askerinin sınır içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Detayları ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle! Ankara için anket çalışması yapıldıAK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle! Ankara için anket çalışması yapıldıSiyaset

PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSU FERİT YÜKSEL ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pkk # msb # operasyon
Çok Okunanlar
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak
Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak
Döviz alacaklar dikkat! 8 Eylül 20232te döviz alış ve satış fiyatları
Döviz alacaklar dikkat! 8 Eylül 20232te döviz alış ve satış fiyatları
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Altın fiyatları yükseliyor mu? 8 Eylül'de altın güncel fiyatları...
Altın fiyatları yükseliyor mu? 8 Eylül'de altın güncel fiyatları...
Öne Çıkanlar 🌐 Erdoğan'ın Suriye Açıklamasında Neler Eksik? [Perinçek Madde Madde Açıkladı] - Çıkış Yolu Ulusal 🌐 Erdoğan'ın Suriye Açıklamasında Neler Eksik? [Perinçek Madde Madde Açıkladı] - Çıkış Yolu Ulusal OVP'de neler oldu? OVP'de neler oldu?