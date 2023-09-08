PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! MSB operasyonun detaylarını duyurdu

Kahraman Türk askerinin sınır içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Detayları ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSU FERİT YÜKSEL ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi.