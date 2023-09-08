PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! MSB operasyonun detaylarını duyurdu
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir başarıya imza attı. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.
Kahraman Türk askerinin sınır içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Detayları ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSU FERİT YÜKSEL ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i… pic.twitter.com/ktV4U64FnC
Kaynak: Anadolu Ajansı