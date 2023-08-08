Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet açıklaması! Şiddet karşısında atılacak adımları anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlar Kurulu sonrası soruları yanıtladı. Bakan, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik adımlardan bahsetti. Koca, hastanelerde emniyet personeli ve özel güvenlik sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı atacakları adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- Temelde şiddet eylem planımızın hayata geçeceği dönem başlıyor. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz.
"MAKUL DÜZEYE ÇIKARILMALI"
Bakan Koca, beyaz reform sürecinin 2'nci dönemini başlattıklarını ve çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması gibi konuların çözüleceğini de söyledi
- Sağlık çalışanlarımızla, hekimlerimizle ilgili birçok sorunumuz yok mu, elbette var. Ancak, esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi. Uzmanlarda 4.5, pratisyenlerde 2.25 asistanlarda ise 3.40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0.32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim.