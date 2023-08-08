Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet açıklaması! Şiddet karşısında atılacak adımları anlattı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı atacakları adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- Temelde şiddet eylem planımızın hayata geçeceği dönem başlıyor. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz.