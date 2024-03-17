Bakan Uraloğlu İBB'yi eleştirdi: "5 yılda kazandırılan 8 KM raylı sistemi tek projeyle yapıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da “Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde konuştu. Bakanlık tarafından yapılan projeleri anlatan Uraloğlu, İBB yönetimini eleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da “Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde konuştu. Bakanlık tarafından yapılan projeleri anlatan Uraloğlu, İBB yönetimini eleştirdi.

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# Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu # ibb
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