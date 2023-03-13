Bakan Yanık'tan 6284 tartışmalarına yanıt

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra, 6284 sayılı kanun çok tartışılmıştı. Kanunun yürürlükten kaldırılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin kanunu kaldırılması yönünde talebi olduğu, AK Parti'nin de bu talebi kabul ettiği iddiaları çeşitli haberlerde dile getirilmişti. Bakan Yanık o tartışmalara yanıt verdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- 6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz.

- 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.