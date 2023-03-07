Baykal'dan Altılı Masa açıklaması: "Akşener'i yetkisizleştirir..."

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı, CHP'den geçtiğimiz aylarda istifa eden Aslı Baykal, Altılı Masa'da yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Aslı Baykal, İyi Parti'nin dönüşü olmayan bir yola girdiğini ifade etti.

"İLK İŞ AKŞENER'İ YETKİSİZLEŞTİRİR"

Baykal açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesi halinde Akşener'in yetkisizleştirileceğini belirtti. Baykal şu ifadeleri kullandı:

- İyi Partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel Başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP GEnel Başkanlığı'na taşıyan Önder Sav'u hemen nasıl görevden aldıysa, ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi Parti'ye verilmez.

İyi partililer dönüşü olmayan yola girdiler.

Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse;

Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini Chp genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşeneri yetkisizleştirir.

İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez. — Aslı Baykal (@asliibaykal) March 7, 2023

"BÖYLE BİR İTTİFAKLA BÜYÜMESİ DEĞİL KÜÇÜLMESİ SÖZ KONUSU"

Baykal, İyi Parti'nin herhangi bir konuya karşı çıkması durumunda HDP'nin dışarıdan masaya destek olacağını belirtti. Baykal şu ifadeleri kullandı:

- İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.