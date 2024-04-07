Belediyeler PKK'ya verildi: Tepki Vatan Partisi'nden geldi
Van'da Dem Partili adaya mazbatanın verilmesi tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Eskişehir'de Vatan Partisi eylem yaptı. Açıklamayı yapan İl sekreteri İsmail Bayraktar, Milli devleti zaaflardan kurtaracaklarını söyledi.
Van'da Dem Partili adaya mazbatanın verilmesi tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Eskişehir'de Vatan Partisi eylem yaptı. Açıklamayı yapan İl sekreteri İsmail Bayraktar, Milli devleti zaaflardan kurtaracaklarını söyledi.