Belediyeler PKK'ya verildi: Tepki Vatan Partisi'nden geldi

Van'da Dem Partili adaya mazbatanın verilmesi tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Eskişehir'de Vatan Partisi eylem yaptı. Açıklamayı yapan İl sekreteri İsmail Bayraktar, Milli devleti zaaflardan kurtaracaklarını söyledi.

Van'da Dem Partili adaya mazbatanın verilmesi tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Eskişehir'de Vatan Partisi eylem yaptı. Açıklamayı yapan İl sekreteri İsmail Bayraktar, Milli devleti zaaflardan kurtaracaklarını söyledi.

# Eskişehir # vatan partisi
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