Burcu Köksal'ın başlattığı tartışma sürüyor! CHP'den yazılı açıklama yapıldı

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal yaptığı konuşmada, "Seçimi kazandığımızda DEM Parti hariç belediyemizin kapıları tüm siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullanmıştı. O konuşma sonrası CHP içinde başlayan tartışma katlanarak devam ediyor.

İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ!

Burcu Köksal'ın konuşması sonrası Özgür Özel "sürçü lisan oldu" diyerek açıklamanın üzerini örtmeye çalışmıştı. Bunun üzerine Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ise, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açılış töreninde yaptığı konuşmada Köksal'a kapıyı gösterdi. İmamoğlu, "Ben belediye başkanı seçildiğimde, şu partiyle görüşürüm, şu partiyle görüşmem diyen ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayırımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır.

Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz.