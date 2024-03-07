İşte CHP/DEM'in pazarlık listesi: Öneri Özgür Özel'den geldi

CHP'nin Özer'den önce aday gösterdiği ve "Sağlık sıkıntıları nedeniyle çekildi" dediği Ali Gökmen'in sağlık gerekçesiyle değil, kendisiyle yapılan şartlı anlaşmadan dolayı Özer'in aday olabilmesi için çekildiği öğrenildi.

"ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN"

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan CHP ile DEM Parti’nin ittifak yaptığı Esenyurt adayı Ahmet Özer, "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Öneri bana İmamoğlu ve Özel’den geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." ifadelerini kullandı

ÖZERKLİK İSTEDİ

Ahmet Özer, "kent yönetiminde özerklik" adı altında eyalet sistemi talep etmişti. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik şartına konulan çekincelerin kaldırılmasını teklif eden Özer, TOHAV Dergisinin 17. sayısında şu ifadeleri yazdı:

- Yerel yönetimler kendi parlamentolarıyla idare edilmelidir. Kendi güvenliğini asayişini kendi sağlamalıdır. Kendini idare etmek kamçılayıcı olacaktır; öz savunmalarını yapma gibi sorumlulukları yerel yönetimler üstleneceğinden ulusal projelere yönelim hız kazanacaktır.

"DEM PARTİ PKK'NIN SİYASİ AYAĞIDIR"

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özkan şunları söyledi:

- DEM Parti PKK'nın siyasi ayağıdır. PKK ne kadar yasalsa DEM Parti de o kadar yasaldır. CHP yönetimi PKK ile ittifak yaparak Mehmetçiğe sıkılan her kurşuna ortak olmaktadır. DEM Parti derhal kapatılmalıdır!

DEM Parti PKK'nın siyasi ayağıdır.



PKK ne kadar yasalsa DEM Parti de o kadar yasaldır.



CHP yönetimi PKK ile ittifak yaparak Mehmetçiğe sıkılan her kurşuna ortak olmaktadır.



DEM Parti derhal kapatılmalıdır! https://t.co/rV2rOXcZEH — İbrahim Okan Özkan (@iokanozkan) March 6, 2024

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