Cem Uzan'ın adaylığı reddedildi

YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi kapsamında seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin, Kurula başvuruları dün sona erdi.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen ve başvuru yapanlar şöyle:

Doğu Perinçek

Selami Karagöz

Hilmi Özden

Handan Yalçıntaş

Levent Akyollu

Murat Hakan Uzan

Cem Cengiz Uzan

Erkan Trükten

Halil Murat Ünver

Yakup Türkal

Hürrem Ayaz

Tevkif Ahmet Özal

Sinan Oğan

Muharrem İnce

Duran Güveninir

Muhammed Ali Fatih Erbakan

İrfan Uzun

Davut Turan

CEM UZAN'IN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

YSK'nin incelemeleri sonrasında, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları, "müracaatlarını bizzat Kurula yapmadıkları" gerekçesiyle reddedildi.

Müracaatta bulunanlardan İrfan Uzun, Davut Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tevkif Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz'ün başvurularında eksik evrak tespit edildi.

Evraklarında eksiklik olan adayların başvuruları, bugün saat 17.00'ye kadar eksiklikleri tamamlamamaları halinde reddedilecek.

Başvuruları kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.