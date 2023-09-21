CHP Genel Başkan adayı Özel itiraf etti: "HDP ile imzalanmış gizli protokol var"

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'den HDP itirafı geldi. Özel, katıldığı televizyon yayınında seçim öncesi HDP ile gizli protokol imzalandığını söyledi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan Özgür Özel, Halk TV yayınında itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.



Özel, kaybedilen seçim sürecini değerlendirirken, seçimlerden önce PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli protokol imzaladıklarını söyledi. “Vaatler üzerinden bazı kırgınlıklar oluştu” dedi.





- Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin doğu ve güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var.