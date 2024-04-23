CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yeni anayasa' yanıtı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye dair açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yeni anayasa' yanıtı!
Editör: Yağmur Biçen

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz.” dedi.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

 Özel, oturumun ardından kuliste basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilikçi ve özgürlükçü bir yeni anayasaya CHP'nin destek vereceğine inandığını söylemesine ilişkin, "Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması ve Sayın Erdoğan'ın da artık değişimci olması, CHP'nin siyasetin diline egemen olduğunu gösteriyor. Bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Ancak anayasayla ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir. Her zaman liderler birbirleri ile konuşur. Sayın Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi. Ama 'Anayasa'yı değiştirelim' demesi için birisinin, değiştireceğiniz Anayasa'yı sonra ne yapacaksınız? Uymak için değiştireceksiniz değil mi? Geçen sefer değiştirilen Anayasa'ya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz, önce uyduğunuzu görmemiz lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, birinci derece mahkemesine Anayasa Mahkemesi'ni ezdirmek, Meclis'e birinci derece mahkemelerinden Anayasa Mahkemesi kararının hilafında buyruk yollamak ve onu uygulattırmak hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında, o yüzden elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, müzakereler, elbette görüşmeler olur liderler arasında; ama bir şey uymamak için değiştirilmez bir şey değiştirmek istiyorsanız önce bir mevcuduna uyum da ona görelim" ifadelerini kullandı.

# Özgür Özel # cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan # yeni anayasa
Çok Okunanlar
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Numan Kurtulmuş yeni Anayasa ile ilgili tarih verdi!
Numan Kurtulmuş yeni Anayasa ile ilgili tarih verdi!
19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Öne Çıkanlar Özgür Özel'in yeni anayasa şartı terör hükümlüsünün serbest bırakılması oldu | ULUSAL HABER Özgür Özel'in yeni anayasa şartı terör hükümlüsünün serbest bırakılması oldu | ULUSAL HABER İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia! İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia!